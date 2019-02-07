洋基賈吉幫搶哈波 願改守備位置

洋基明星外野手賈吉。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟各隊下週起陸續春訓，自由市場兩大咖球星哈波和馬查多卻還沒找到新東家；洋基明星外野手賈吉希望幫球隊一把，向哈波喊話：「只要你肯來，我願意改變守備位置。」

洋基投捕手將在14日、野手則於19日向球隊報到，準備20日首次全隊春訓操練。儘管春訓腳步逼近，哈波和馬查多的好消息卻遲遲沒下文，美國各大運動網站每天都要更新兩人的傳聞進度。

儘管外傳洋基並無意願開出哈波方面希望的3億美元大約，賈吉卻比球隊還心急，他說：「任何一支球隊若能有MVP級球星加入，一定會更好。」因此，賈吉雖和哈波的主要守備位置都在右外野，他仍大方地說：「哈波的速度比我快，他想守哪裡都可以。」

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只是洋基教頭布恩和賈吉並不同調，他認為不管是哈波或馬查多，洋基都不會簽下。以目前態勢看來，費城人、白襪和教士，都比洋基有機會簽下哈波。

至於外傳另一大咖內野手馬查多的首選是洋基，目前也仍在等待洋基提出合約，但洋基已用2年2400萬美元簽下內野手拉梅修，馬查多披條紋衫的機率也不高。

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