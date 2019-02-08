從捕手到經理 王宸浩「五十有成」

中信鯨王宸浩曾揮出聯盟第4000號全壘打。（資料照，記者林正堃攝）

1999年總冠軍戰，當時擔任和信鯨捕手的王光浩，在本壘和味全龍洋將大帝士發生激烈衝撞，至今仍是中職的「暴力經典」；20年過去，王光浩不但早已改名為王宸浩，更已成功轉職，擔任崇越科技運動行銷經理，成為球員退役後的第二人生經典範例。

王宸浩職棒生涯10年僅累計33轟，卻在2003年轟出中職第4000轟，這支球棒（右三）目前也在中職30年特展中陳列。（記者倪婉君攝）

王宸浩（左）2011年協助崇越棒球隊成軍，右為當時的總教練吳思賢。（資料照，記者林正堃攝）

今年不但是中職30年，今天也正好是王宸浩的50歲生日，他開懷笑說：「中職是30而立，我是50有成！」

看過王宸浩（中）的「伍佰」造型嗎？他脫下西裝、戴起假髮的載歌載舞模樣，也很吸睛。（王宸浩提供）

20年前和信鯨與味全龍衝突時，王宸浩當時還叫作王光浩。（資料照）

記者倪婉君／專題報導

西裝筆挺的王宸浩（左）從崇越集團董事長郭智輝（右）手中領到「迷你EMBA」的結業證書。（王宸浩提供）

「哈哈哈哈，當然記得啊，那大概是中華職棒史上最慘烈的一役吧！」提起20年前的龍鯨衝突事件，王宸浩笑得爽朗，對他在職棒場上奮戰的畫面仍歷歷在目，但在11年前球隊解散「被退休」後，他早已成功轉型，不但增添經歷，也開拓視野，活出精彩的第二人生。

龍鯨大戰那一拳 已過20年

看著現在戴著細框眼鏡、西裝筆挺的「浩哥」，年輕球迷可能想不到當年他血氣方剛的一面。回想職棒10年11月3日的總冠軍賽第一場，他不滿大帝士硬闖本壘的蠻橫，直接一計重拳朝他腹部攻擊，自己都不禁笑說：「如果是現在的我，當年就會用其他方式解決，不會那麼衝動。」畢竟那場賽後，他被聯盟重罰禁賽10場、罰款10萬元，後續總冠軍賽也無法上場。

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但那已是10根手指要數兩遍才數得完的往事，王宸浩如今不但在崇越科技任職進入第九年，這些年也拿到競技運動訓練的碩士學位、國家級Ａ級運動教練證，都在努力充實自己、豐富專業。然而，這些都是當年中信鯨在2008年11月突然宣布解散，他在措手不及之後，才強迫自己成長的收穫。

中信鯨解散 與崇越再續前緣

「當年中信突然解散，也不知道自己要幹嘛，本來想去考水利處，但因為當時入選第二屆經典賽教練團擔任體能教練，所以無法去考試。」王宸浩坦言當年失去考試的機會覺得可惜，但後來讓他得到「重回崇越」的機會，更是難得的機緣。

原來王宸浩早在國中畢業後，因報考台北體專棒球隊落榜，就在因緣際會下加入由崇越貿易組成的棒球隊，後來再度報考台北體專錄取後，才沒有在崇越打球。「因為當時崇越是乙組棒球隊，甲組球員去打乙組會被抓。」但王宸浩和崇越的緣份就起於那時，直到2011年他遇到早年在崇越一起打球的李傳雄，則讓他有二度加入崇越的機會。

「李傳雄（目前崇越棒球隊領隊）那時跟我說，崇越想組球隊，我想說有當年的因緣，就決定一起拚拚看。」崇越那時只有乙組球隊，「李傳雄還很擔心地問我，萬一甲組球隊組不起來，你帶乙組可以嗎？」然而靠著在棒球圈的好人緣，王宸浩才花了幾個月就把球隊組起來，「這也要謝謝各大學總教練，願意推薦球員給我們」。崇越在2011年8月12日進行成軍首戰。

就這樣，崇越從一開始招了20名球員組隊，至今已在業餘棒壇打出名氣，也吸引職棒球員退役之後爭相進入。「我們老闆（郭智輝）對棒球真的很有心，不然怎麼會願意砸錢組球隊，又把我這樣一開始什麼都不會的人拉進公司呢？」王宸浩說。

秉持「把球打好、把事做好」

王宸浩直言，球員必須充實自己，「老闆給你工作做，你還要有能力做才行」。像他進入崇越幫忙組隊後，2013年9月就換到當時新成立的運動行銷部上班，學習和棒球隊事務不同的行政工作。「老闆很重視在職學習，在我們的網站上就有崇越Ｅ學院，一年內依不同職位都必須修到一定點數的學分。」王宸浩也在公司安排下進修「迷你EMBA」課程，「裡面的講師都是公司老闆，或是大學教授，師資非常好，也改變了我看事情的角度，以及做決定的方式」。

儘管在2016年王宸浩又從公司調回棒球隊兩年，但他說：「我就是遵命行事，就像當年打球一樣，上場就是把球打好，到了職場之後，就是把事做好。」從去年2月開始，王宸浩又回到運動行銷部當經理，目前負責學校運動場館的經營工作。

王宸浩表示，這是崇越「大健康產業」計畫的一環，目前已確定標下台北大學三峽校區的運動場館經營權，「未來還有5所大學的運動場館在計畫內，若都能標下來，等於是繞了台灣一圈。」他還笑說：「如果這塊做好，我也差不多要退休了。」

穿越時空

王：不會正面衝突

後記：應該有球迷好奇如果將王宸浩拉回20年前的衝突場景，換做現在的他，到底會怎麼做？王宸浩開玩笑說：「我應該會跟投手說，等到打者下次上來就丟他，見一次丟一次，我自己不要去正面衝突啦，哈哈。」

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