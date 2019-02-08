洗淨鉛華李桀郡 為家鄉棒球打地基

淡水社區棒球隊練習情形。（記者吳清正攝）

保持Lamigo桃猿隊史投手最多出賽308場紀錄（另在兄弟象出賽59場、統一獅36場）的李桀郡（原名李風華），擔任過兄弟象、統一獅和桃園航空城、崇越隼鷹教練後，去年回歸基層，而且是最基層，在家鄉淡水成立社區少棒隊，帶領小朋友領略棒球的樂趣，學員包括幼兒園小小孩，同時在淡水國中棒球隊擔任客座教練，為家鄉棒運盡一份心力。

幼稚園小朋友比賽時，裁判還要幫忙綁鞋帶。（記者吳清正攝）

平常是正式的棒球訓練，但小球員比賽仍以樂樂棒球為主。（記者吳清正攝）

離開崇越 回鄉成立少棒隊

李桀郡（原名李風華）在LaNew熊（現Lamigo桃猿）308場出賽至今仍是隊史紀錄。（資料照，記者張忠義攝）

記者吳清正／專題報導

李桀郡（後排右一）在家鄉淡水成立社區少棒隊。（記者吳清正攝）

2019年的第1個星期六，雖然過兩天就要期末考了，淡水鄧公國小運動場上卻出現幾十名小小棒球員的身影，這是淡水地區第1支社區少棒隊的第1場對外比賽，挑戰曾獲全國賽亞軍的鄧公國小樂樂棒球隊。場上不見緊張的氣氛，只有不斷的笑聲，場邊的家長也賣力喊聲加油，最後比數沒有人知道，李桀郡宣布比賽結果「平手」，他說，這是打好玩，不是打輸贏。

慘澹的開始 教練比學生多

李桀郡表示，淡水沙崙有一個簡易球場，每逢假日不少人在這裡玩棒球和慢壘，但因為缺少專業教練，淡水社區棒球一直推不起來，去年他離開崇越之後成立社區少棒隊，找了前統一獅投手顏淳浩等過去的淡水國小少棒隊學弟一起來教球。

萬事起頭難，一開始淡水社區少棒隊只有4名學員，其中還有2人是幼兒園小朋友。李桀郡笑說，教練都要比學生多了，算是慘澹經營，但總要有人開始做。

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小朋友享受其中為要務

雖然學員少，李桀郡等教練團的指導並沒有因此馬虎，專業、認真的教球獲得迴響，在家長們口耳相傳下，目前學員已增加到19人，算是小具規模，李桀郡也越教越起勁。

從指導職棒和甲組成棒等最高層級的球員，到現在教沒有任何基礎的小朋友，李桀郡說根本是修行的過程，要想辦法找到小朋友聽得懂、能接受的方式來教球，且同一件事往往要一說再說，也在考驗自己的耐心。

李桀郡表示，大、小球員都一樣，喜歡比賽不喜歡練球，所以在學員們稍微有點基礎後，現在每個月會幫他們找球隊友誼賽，自從淡水國小少棒隊10幾年前解散後，淡水已沒有正式的少棒隊，只有鄧公、新興和天生國小有樂樂棒球隊，所以都是打樂樂棒球，這樣也比較安全，但平常練球還是正式的棒球訓練。

淡水社區棒球隊雖然成立不久，學員不但打出興趣，還有1名高年級的同學向李桀郡表示，國中想要參加正式的棒球隊。對此李桀郡抱持順其自然的態度，他表示，除非球技有一定的水準，否則加入青少棒隊後如果只能坐板凳，喜歡棒球的心反而可能受創，現階段還是以帶領小朋友享受棒球的樂趣為主。

撐淡水「能做多少就做多少」

在社區少棒隊逐漸步上軌道後，李桀郡也希望將來能擴展到青少棒、青棒，讓更多人一起來打球，但同樣是順其自然，目前並沒有時間表。他表示，如果社區少棒隊能一直成長，自然有水到渠成的一天。

除了社區少棒隊，李桀郡也在前兩年剛成軍的淡水國中青少棒隊的晨操時間指導選手，他表示，因為現在淡水沒有國小球隊，淡水國中的選手也都沒有棒球基礎，教起來比較辛苦，但能做多少就做多少，也期待有一天會有學校重組少棒隊，讓淡水的棒運重新發展起來。

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