哈登連28場破30分 距張伯倫次長紀錄剩3場

「大鬍子」哈登（中）手感火燙，亂軍中殺入國王禁區上籃得分。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕一夫當關的「大鬍子」哈登，強大續航力無人能擋！昨又狂飆兩隊最高36分，帶領火箭客場127：101大破國王，笑納3連勝；而哈登連28場至少30分，持續挑戰「上古神獸」張伯倫連31場、連65場破30分的聯盟史上雙重紀錄。

哈登（前）連28場破30分，距張伯倫次長紀錄剩3場。 （今日美國）

連13役客場拿30分 並列史上第二

面對志在季後賽的國王，哈登又大殺四方，26投13中、輕鬆再破30分關卡，距離已故傳奇球星張伯倫1962年次長障礙只差3場！這也是哈登連13役客場強取30分，並列史上第二，榜首也是張伯倫保持的47場，此高難度紀錄不僅空前，更可能絕後。

此外，哈登三分彈13投8中，生涯第11次單場至少8記長射破網，史上也高居第4，僅次於K.湯普森12次、J.R.史密斯14次、柯瑞44次。

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哈登首節就包辦12分，上半場25分進帳，火箭次節跟著升空，全隊狂轟猛炸，完成44：17的毀滅性攻勢，領先多達31分，勝負提前底定。易籃後，哈登保留實力，第4節甚至打不到4分鐘就提前休息。

火箭全隊砍進20個三分球，也是隊史第30次，大幅領先15次的勇士，目前戰績32勝22負，西部暫居第5，僅落後拓荒者0.5場勝差。

季中交易大限前，火箭還把握機會調整陣容，與騎士、國王完成三方買賣。火箭把B.奈特、克里斯送到騎士，不但減輕豪華稅與薪資壓力，還換來尚柏特、史道斯卡斯和鮑德溫；國王則從騎士得到柏克斯。

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