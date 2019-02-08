公鹿痛擊巫師 率先10勝穩居龍頭

「字母哥」亞德托昆波（前）飛身重扣得逞，率東霸天公鹿以148：129痛擊巫師。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波昨狂攻43分，本季第3度單場至少拿40分，率東霸天公鹿148：129痛擊巫師，5連勝到手，也是本季首支40勝勁旅，穩居全聯盟龍頭。

字母哥狂攻43分

首度當選明星賽隊長的亞德托昆波，台灣時間今早得選秀點兵，昨他先在家中大發神威，全場21投17中，包括三分球3投都進，本季第3度、生涯第4回單場至少40分，外加6籃板、4助攻、3抄截，在他帶領之下，公鹿展現兇猛火力，首節豪奪50分、半場85分，殺得來犯的巫師措手不及。

傷兵連連的巫師雖吞3連敗，但畢爾投進2個三分彈，仍以25歲又224天改寫聯盟最年輕千球紀錄，先前為K.湯普森26歲又39天達標，早在19歲入行的畢爾，此役拿下30分、8籃板，卻也有8失誤。

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新人王大熱門東契奇，昨面對黃蜂強攻19分、11助攻、10籃板，未滿20歲已完成本季第3次大三元，助獨行俠99：93搶得2連勝。

獨行俠與國王交易 提前曝光

只不過，剛從尼克網羅波辛傑斯、小哈達威的獨行俠，比賽還沒打完，與國王交易即提前曝光，用巴恩斯換來J.傑克森、Z.藍道夫，先發前鋒巴恩斯第4節被迫枯坐板凳的尷尬畫面，更引發各界熱議，連湖人「紫金大帝」詹姆斯都留言嘲諷球團冷血無情，「讓我猜猜，大家都覺得這沒什麼大不了，畢竟要做對球隊最好的決定，對吧。」

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