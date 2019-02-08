續留老鷹? 林書豪動向今明朗

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季中交易已於台灣時間今天凌晨3點截止，儘管近來各隊積極換人調整補強，「一眉哥」A.戴維斯、台裔控衛林書豪等人氣球星的動向，仍最受國內球迷矚目。
先前西岸豪門湖人大動作搶人，陸續提出幾個方案，但鵜鶘不為所動，以致雙方遲未獲共識重啟談判，難怪知名記者沃納羅斯基看衰，認為交易破局。
另名記者溫德霍斯特直言，或許鵜鶘本來就無意與湖人買賣，一方面籌碼不具吸引力，另方面得怪湖人與A.戴維斯暗通款曲，導致鵜鶘軍心大亂，乾脆透過流言反制對方，這點從湖人爆冷慘敗溜馬42分可以看出。
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交易一眉哥 鵜鶘不著急
此外，A.戴維斯明年夏天才成為自由球員，時間壓力並不急迫，鵜鶘待價而沽，尋求更優渥條件，導致交易與否一拖再拖。
至於多次成為交易傳聞主角的林書豪，究竟是否將繼續為生涯第8支球隊效力？更令台灣粉絲關心。
不過，亟待重建的老鷹球團態度不明，讓本季替補優質的豪小子，即使吸引多支球隊青睞，直到昨天台灣時間深夜續留老鷹與否還未定案。
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