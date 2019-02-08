桃猿提前開訓 今赴日交流賽

猿隊提前一天開工，今天準備赴石垣島，行前領隊劉玠廷（右）發紅包給全隊，左為總教練洪一中。（取自桃猿粉絲專頁）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職各隊春訓第一階段結束，除了要赴石垣島交流賽的Lamigo桃猿以外，另3隊都在9日開工準備繼續春訓。桃猿則因今啟程和日職千葉羅德海洋隊交流賽，昨就開工團拜，領隊劉玠廷也發紅包給教練、球員，勉勵全隊盡力表現、健康開季。

赴石垣島球員中，老將只有詹智堯，其餘多半為新秀。 （資料照）

明、後天與羅德交手

猿隊部分球員今天就要赴石垣島，明、後兩天下午和羅德交手。猿隊和羅德交流行之有年，今年已是第4度出征石垣島，由於距離開季還有一段時間，過往出征名單都以年輕球員為主，今年也不例外。

第四度出征石垣島

今年猿隊赴石垣島交流陣容中，年紀最長選手是36歲的外野手詹智堯，其餘球員多半是去年冬季聯盟嶄露頭角的新秀，尚無例行賽經驗，其中陳晨威、邱丹等人備受期待，葉家淇、翁瑋均等投手則可能先發。

猿隊去年赴石垣島，還帶了3位洋投尼克斯、道恩斯和克恩三世，但當時洋投群尚在調整，沒能發揮戰力，球隊也兩戰盡墨；今年猿隊則以全本土球員應戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/