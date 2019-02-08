國聯實行指定打擊? 引熱議

〔記者林宥辰／綜合報導〕和北美其他職業運動相比，大聯盟觀看人口漸趨減少，為提升比賽節奏，大聯盟主席曼福瑞在會議中提出幾個方針，包括國聯採用指定打擊制、後援投手須投滿3人次，不過依據勞資協議，這些都得等球員工會點頭同意才有望實行。

國聯投手必須上場打擊，美聯指定打擊制則行之有年，未來國聯是否跟進美聯，引起討論。

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老派的棒球迷認為，指定打擊堪稱「罪惡」，他們欣賞國聯投手需上場打擊帶來的調度多變性，指派代打、換投等時機，都會影響比賽勝負；支持指定打擊的一派則認為，大多數投手本來就不擅長打擊，觀眾買票進場是期望更多強打者和強投對決，老將強打如歐提茲、普侯斯或克魯茲等人，也有望延長其生涯。

「指定打擊」的制度對美職來說算相對新，1973年在幾位球團老闆會議之後誕生，但當時僅美聯球隊使用，國聯至今未跟進。史上首位指定打擊，是當時效力洋基的布隆博，他在滿壘狀況下被紅襪投手坦特保送。

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