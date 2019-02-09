籃球好手劉容杏 棄光環「體」悟人生

劉容杏（中）毅然放棄球員光環。如今在體能訓練的專業領域佔有一席之地，希望幫助更多選手在國際舞台上發光發熱。（記者陳志曲攝）

記者林岳甫／專題報導

劉容杏即使現在不打籃球，也會在體能訓練領域繼續努力，幫助更多運動員與世界舞台接軌。（記者羅沛德攝）

劉容杏曾在籃球場叱吒風雲，拿過HBL高中聯賽、UBA大專聯賽冠軍，從大二萌生轉行念頭，最後更毅然放棄球員光環。如今，她在體能訓練的專業領域佔有一席之地，找到自己不斷追求的獨特性，而透過自身能力，助更多選手在國際舞台上發光發熱更成為使命。

籃球生涯10年 一路順遂

從台南永仁國中開啟籃球路，27歲劉容杏的籃球生涯共10年，在海山高中、台師大皆嚐過冠軍滋味，並入選U18、U19國家隊，集光環於一身。大學提前進入WSBL電信女籃，劉容杏不安於眼前的順遂人生，她說：「想給自己不同的挑戰，我想要有不同的火花，用其他方式，走出自己的人生。」

請繼續往下閱讀...

在WSBL階段接觸到專業體能訓練，劉容杏發現「為何各隊都有體能教練？」便試想以不同身分回饋籃壇，協助後輩進步。

其實，轉職歷經不少煎熬，劉容杏難以忘記在球場上奔馳的感覺，好在體能訓練領域很快熟能生巧，獲得更多成就感、信任感，都是球員時代所沒有的，以及離自己追求的獨特性更近。

擔任體能教練 回饋籃壇

現在，劉容杏是HBL 南山高中、UBA 台師大以及WSBL 中華電信等隊的體能教練，及「指導」不少高球、羽球、網球、桌球、保齡球及田徑等運動項目的菁英選手，即使每週行程滿檔，依舊樂在其中。

幫助菁英選手 接軌世界

經過5年時間淬鍊，劉容杏在體能訓練的專業非他人能輕易取代，更許下一遠大目標，她說：「即使現在不打籃球，我會在體能訓練領域繼續努力，幫助更多運動員與世界舞台接軌，我也能從中獲得更大的成就。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/