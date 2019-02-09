稻葉篤紀虧洪總：當12強賽總教練

日本國家隊監督稻葉篤紀（左）與桃猿隊總教練洪一中（右）握手寒暄。（記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕石垣市中央運動公園球場昨出現一張熟面孔，原來是日本國家隊監督稻葉篤紀，春訓他走訪各隊春訓基地並觀察各路好手，作為選材依據，全力備戰2020年東京奧運。稻葉看到桃猿總教練洪一中熱情握手，兩人有機會在年底世界12強賽，各自率領國家隊正面遭遇。

洪一中和稻葉曾多次過招，其中2006年亞職大賽、2008年北京奧運，洪是教頭、稻葉是選手，2017年亞冠賽兩人身分都是教頭；前年10月稻葉造訪桃園球場，當時他邀請王柏融挑戰日職，如今輪到洪一中造訪石垣島，兩人相見歡。

洪：真沒人 只好擔下來

稻葉昨和洪一中簡短交談，稻葉問，「你應該是12強賽的總教練吧！」洪回答，「總教練責任重大，如果真的沒人，我也只好擔當下來。」稻葉再問，「台灣目前有不少好手呢！」洪說，「和日本相較，我們台灣壓力比較沒那麼大。」意指日本實力較佳，具奪冠壓力。

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最後稻葉問洪一中12強賽要怎麼打，洪說，「希望台灣和日本在東京奧運相見！」由於東京奧運日本是主辦國，已先取得棒球項目一席，台灣年底12強賽排名必須在南韓和澳洲之上，否則就要打明年6搶1資格賽，要打進奧運難度不低。

12強賽台灣隊教頭未定，洪一中呼聲頗高，若順利當上國家隊總教練，預賽台日同分組，屆時洪一中和稻葉就能領軍對陣。

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