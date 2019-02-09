交流賽接力登場 洪一中有信心

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕今年春訓桃猿真的好忙！除了今、明兩天在石垣島與羅德進行交流賽，2月28日、3月1日在天母球場迎戰樂天金鷹，3月14、15日桃猿遠征日本，作客ZOZO海洋球場迎戰主場球隊羅德，如此頻繁移動比賽，不擔心影響狀態嗎？

桃猿總教練洪一中解釋，其實只要是比賽，一定有輸贏壓力，2016年第一次到石垣島和羅德打交流賽，打亂春訓步調，算疏忽了，有這幾年經驗，球隊按照自己的訓練計畫走，問題不大。

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洪一中指出，2月初來石垣島考量老將有自身調整節奏，以年輕選手為主，若老將想打，教練團採開放態度，詹智堯就是一例，洪總說：「原本陳俊秀也想來打，後來調整不及才作罷。」

2月底對樂天，3月中再戰羅德，洪總表示，由於接近例行賽，對手一定會派出一軍陣容出賽，屆時桃猿也會派出一軍應戰，3月對羅德確定會用洋將。

洪總說每年都是全新球季，對手輸久也會努力，「現在奪冠難度很大，你看人家請洋將都下重本」。

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