搶A.戴維斯落空 湖人絕殺綠衫軍出氣

湖人後衛朗度（中）完成生涯首度絕殺，率隊擊敗老東家塞爾提克。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018-19球季NBA交易日昨截止，最受矚目的A.戴維斯未被交易，本季續留在鵜鶘，並重返先發陣容。東部列強則展開軍備競賽，公鹿、暴龍和七六人皆進行重磅補強，全力衝刺季後賽。

傾力搶A.戴維斯的湖人無功而返，昨拿塞爾提克出氣，轟進隊史最多的22記三分球，加上朗度生涯首度絕殺，終場129：128終止2連敗。

朗度生涯前11次在終場前10秒內出手全落空，首次絕殺就賞給老東家。攻下28分、10籃板和12助攻，拿下大三元的詹姆斯表示：「這是在故事書裡才有的劇本。朗度過去曾幫助塞爾提克拿下冠軍，今晚又在此完成最後一擊，意義非凡。」

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湖人昨將畢斯利和祖巴克送至快艇，換來內線射手穆斯卡拉。

林書豪續留亞特蘭大

同樣身陷交易傳聞的林書豪，也續留老鷹，且球團不打算買斷合約，他將在亞特蘭大打完本賽季。昨碰上暴龍，林書豪僅攻下4分，終場老鷹101：119吞敗。

戰績高居聯盟第1的公鹿，補進鵜鶘主力大前鋒米洛提奇，將與「字母哥」亞德托昆波組成強力的內線組合，戰力升級。

暴龍則趕在截止大限的最後一小時，網羅灰熊中鋒M.賈索，與伊巴卡組成「西班牙雙塔」，期盼能挑戰隊史首座總冠軍。至於暫居東部第5的七六人，先後補進巴特勒和T.哈里斯兩名即戰力球員後，昨決定放棄2017年選秀狀元佛爾茲，與魔術交易來J.西蒙斯，和一個首輪及次輪選秀權。

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