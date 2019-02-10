陳冠宇本季先發 不怕洋投挑戰

陳冠宇表示，不管先發還是中繼，都會盡力扮演好自己的角色。（記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕28歲的陳冠宇今年邁入日職生涯第9季，和往年一樣，本季依然要與其他洋將競爭，監督井口資仁初步將他定位先發投手，他說：「今年是我身體素質很好的一年，希望趕快擠掉外國人，不用怕他們。」

昨對桃猿，陳冠宇3局上登板中繼，投2局被敲1安，無失分，最快球速145公里，這是春訓首場實戰投球，他表示狀況普通，去年春訓同期可飆到147公里，可能是因身體疲勞，仍有些課題須解決。

陳冠宇2011至14年效力橫濱DeNA，2015年轉戰羅德，去年出賽24場其中2場先發，戰績1敗1中繼成功，防禦率3.92。目前羅德陣中有6名洋將，包括4投2野，日職規定一軍能登錄4名洋將，陳冠宇無畏競爭，他說去年一開季球隊也有6名洋將，到了7月只剩他留下。

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本季初期定位為先發，陳冠宇表示，井口監督並未告知他，是聽媒體講才知道，其實去年一開始定位也是先發，但多半投中繼，今年春訓調整步調一樣，希望能大膽嘗試，不管先發還是中繼，都會盡力扮演好自己的角色。

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