印地安人林多掛傷 張育成有機會替補游擊

印地安人官網指出，若林多趕不上開季，張育成是替代人選之一。（中央社資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕印地安人明星游擊手林多右小腿拉傷，預估7至9週後才能在大聯盟出賽。印地安人官網指出，若林多趕不上開季，張育成是替代人選之一。

23歲的張育成在印地安人新秀排名第6，被看好今年可望首度升上大聯盟，之前官網就曾表示，他是本季先發三壘手的可能人選，林多受傷後再度被提及。

張育成2014加盟印地安人以來就是專職游擊手，不過，由於25歲的林多可能是未來10年的不動游擊手，去年張育成除了在游擊出賽94場，並加練二、三壘。

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張育成從新人聯盟起步以來，每年晉升1個層級，去年在3A出賽127場，打擊率0.256，擊出13支全壘打、62分打點，打擊火力備受期待。

林多去年183支安打、38支全壘打、92分打點和25次盜壘都創生涯新高，打擊率0.277。日前林多在自主訓練時拉傷右小腿，官網指出，替代人選還有印地安人3A的史泰梅茲、去年11月從海盜交易來的莫洛夫和今年新簽的佛拉赫提。

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