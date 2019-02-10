勇士逆轉墊底太陽 一眉哥飆32分宰灰狼

「一眉哥」A.戴維斯昨回歸，僅打了25分鐘飆出32分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部龍頭勇士昨面對墊底的太陽，意外陷入苦戰，決勝節才回神，「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森單節合力灌進21分，率隊以117：107賞給太陽13連敗。

勇士K.湯普森奪全隊最高25分

太陽少了招牌球星布克坐鎮，仍打出亮眼開局，一度領先達雙位數，且前3節成功封鎖勇士一哥柯瑞，讓他12投2中僅拿10分。

不過灣區大軍決勝節回神，尤其前3節頻頻「打鐵」的柯瑞，單節攻下10分，全場繳出20分、7籃板、7助攻，率隊上演逆轉秀，也寫下對太陽的18連勝。

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勇士先發有3人得分破20，歡慶29歲生日的K.湯普森攻下全隊最高25分，杜蘭特21分。太陽替補的小歐布瑞攻下全隊最高25分，狀元艾頓則進帳23分。鏖戰到最後才落敗，太陽總教練柯克斯科夫對子弟兵拚戰精神給予肯定，「這對年輕人是很棒的學習機會，勇士是支老練且具有高智商的隊伍，總有辦法終結比賽」。

缺陣9場的「一眉哥」A.戴維斯昨回歸，僅打了25分鐘飆出32分，助鵜鶘以122：117擊敗灰狼。

「賣我」風波在季中交易大限後告一段落，A.戴維斯昨出賽遭球迷以噓聲伺候，他說：「我不在意，這不會令我困擾。這就是人生，或許有人不喜歡，我只擔心場上的表現。」

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