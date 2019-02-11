「不知道在怕什麼」猿對羅德連敗

林立狂敲4安，打擊手感火燙。（特派記者陳志曲攝）

洪總大表不滿 近3年5連敗

桃猿隊總教練洪一中（左）對子弟兵荒腔走板的演出大表不滿，賽後集合全隊講話。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕全場奉送8次四死球、守備發生5次失誤，要贏球談何容易！Lamigo桃猿打線昨敲10安，比日職羅德多4安，但投手和守備自亂陣腳，最終以6：8落敗，近3年征戰石垣島苦吞5連敗，桃猿總教練洪一中對子弟兵荒腔走板的演出大表不滿，直言投手控球實在太糟糕。

2場各奉送8次四死球

這次桃猿征戰石垣島，對羅德兩戰全敗不說，每場各奉送對手8次四死球，合計7次失誤。昨賽後洪總集合全隊講話面色凝重，苦口婆心叮嚀選手，他表示，這場掉這8分，只有1、2分是對手真正打進來的分數，投、守都要再練。

桃猿以年輕選手為主力，迎戰羅德準一軍陣容，洪總說，每個投手上去丟球感覺都嚇得要死，不知道在怕什麼，好球帶丟不進去，即使球威再好，飆到160公里，控球不好也沒用，不能總是把自己逼到懸崖，「投手最重要就兩個，膽識、控球。」

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林立敲4安 猿少數亮點

這兩戰桃猿投手群狂失30分，多半時間處於落後局面，洪總認為，陣中一、二軍球員實力還是有差，這也是為什麼要多到國外找球隊比賽，讓他們吸收經驗成長。

林立首戰敲2安，昨役狂敲4安，打擊手感火燙，是桃猿少數亮點。林立表示，去年打擊被三振率偏高，季後參考日本打者出棒軌跡短的特色，進而改變訓練方式，揮擊準備動作也做微調，收到不錯成效。

結束石垣島交流賽，今天下午2點桃猿將搭乘華航CI125返台，全員在嘉義會合繼續春訓操兵課程，除了自辦熱身賽，2月28日、3月1日桃猿將在天母與日職樂天進行兩場交流賽，屆時將以一軍陣容出賽。

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