葉家淇飆148Km 「 躁」門大開

21歲左投葉家淇先發5局被敲3安、飆3K，失2分無關勝敗，最快球速達148公里。 （特派記者陳志曲攝）

膽識不差 但控球不穩

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕桃猿昨以6︰8不敵羅德，兩隊交流賽史上桃園對戰成績5勝9敗，但桃猿並非沒收穫，21歲左投葉家淇先發5局被敲3安、飆3K，失2分無關勝敗，最快球速148公里，表現不俗。

桃猿總教練洪一中表示，面對羅德一軍陣容，葉家淇膽識不錯，唯一要改進的地方是控球，球數總落後給打者，還好沒出大麻煩，若控球改善，會是有威力的投手。

自評75分 沒喬好就投

「我給自己打75分。」葉家淇說，他還有很多進步空間，這場控球不穩，還好關鍵時刻有穩下來，控球不佳關鍵在心態太急躁，投球動作常沒準備好就丟。

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昨役飆速148公里，雖不及個人最速153公里紀錄，不過葉家淇說，前一陣子擔心球速出不來，所幸這場比賽還不錯，目前春訓準備好8成左右，剩下2成要加強控球，他說，「感謝總教練給我這機會。」

葉家淇2015年加盟桃猿，生涯僅在一軍出賽7場，戰績2敗、防禦率13.50，本季教練團賦予他先發輪值重擔，但須與至少5人競爭，要脫穎而出並非易事，還好昨他繳出好投，在先發爭奪戰累積不少籌碼。

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