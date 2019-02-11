「羅德大物」安田 遇葉家淇沒轍

羅德安田尚憲交流賽首戰轟出雙響砲，但昨天遇到剋星葉家淇是2支0。（特派記者陳志曲攝）

首戰雙響 吸引稻葉注意

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕羅德19歲大物內野手安田尚憲，前天對桃猿交流賽首戰轟出雙響砲，單場灌進5分打點，技驚四座，日本國家隊總教練稻葉篤紀已密切觀察他，有機會征戰2020年東京奧運。

安田打擊能力出眾，高校時期與清宮幸太郎齊名，前年日職選秀羅德第一輪指名選進，簽約金1億日圓（約2809萬台幣），去年U23世界盃奪大會MVP，當時總教練就是稻葉。安田表示，很高興去年征戰U23世界盃，希望未來國際賽也能與稻葉監督並肩作戰。

安田主守三壘，羅德監督井口資仁表示，安田將與洋砲萊爾德、鈴木大地競爭三壘位置；面對艱難挑戰，安田毫無懼色，他說，「今年目標拿下新人王。」

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兩度對戰 都是2支0

去年安田來台打冬盟，累積打擊率3成05，但他有天敵難剋，就是桃猿左投葉家淇，冬盟對戰2支0、吞1K，昨對桃猿交流賽第二戰兩人再度交手，安田又是2支0，他說，葉家淇球質好，球速又快，印象深刻。

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