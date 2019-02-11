油門踩到底 中職30衝新猷

高國慶（資料照）

記者郭羿婕／專題報導

張志豪（資料照）

王鏡銘（資料照）

過去29年，中職出現無數紀錄，今年邁入30週年，又有哪些重要新猷值得期待？

陳禹勳（資料照）

彭政閔（資料照）

打擊部分，中信兄弟張志豪、統一獅陳鏞基力拚「千安百轟百盜」，兄弟和獅隊老將「恰恰」彭政閔、「綠色坦克」高國慶，年滿40歲仍寶刀未老，都將挑戰多項里程碑。

至於投手，牛棚是一大亮點，桃猿救援王陳禹勳即將叩關「百救援」，獅隊老將王鏡銘也有望達成「百中繼」。

千安百轟百盜 基哥、志豪挑戰自己

歷年完成千安、百轟、百盜的球員共6人，包括張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪，第7人可望在今年誕生，張志豪生涯累積123次盜壘成功，另有97轟、886安，再3轟、114安即可達陣，而他單季最多安是113支，想在歷史留名得先突破自己。

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陳鏞基前4季全壘打產量都達雙位數，生涯推進到91轟，另有87盜、855安，早就設定今年拚百轟、百盜、千安，他還差9轟、145安、13盜，雖個人單季最高安打數是129安，但也並非沒機會再創高峰。

「不惑雙雄」築攻守高牆

彭政閔8月6日將滿41歲，今年續衝生涯2000安、200轟的最大目標，目前1957安僅次於張泰山的2134安，只要再敲43安，將榮登史上2000安第2人，上半季可望順利達陣。

至於200轟，彭政閔190轟僅次於張泰山289轟、林智勝257轟，本季可否讓「M10」歸零，也考驗他能否繼2013年後再創雙位數全壘打。另外，恰恰目前得分1061分，與張泰山保持的1075分紀錄只差14分，也要挑戰成為「得分王」。

同樣邁入不惑之年的高國慶，去年成為中職史上首位40歲的金手套獎得主，連同2017、2011和2007年，共拿到4座一壘手金手套，本季要追平富邦悍將林益全的3連霸，並力拚超越林益全，成為首位笑納5座金手套的一壘手。

陳禹勳百救援 王鏡銘百中繼

中職史上達到100次救援成功的投手，僅有已退役的獅隊林岳平（129次救援）和超強守護神凱撒（124次救援），生涯累計83次救援的陳禹勳，則是最接近的下一人。締造連2年至少30次救援的「鄉長」，今年可望加入「百救援」俱樂部。

昔日進帳至少100次中繼成功的投手，也只有獅隊前球星高建三（118次中繼），而生涯累積76次中繼的王鏡銘，本季有望成為史上「百中繼」第2人，目前只差24次，而他生涯單季最高紀錄是去年的21次中繼。

羅力千局不遠矣

近年最強洋投、富邦悍將王牌羅力，今年邁入在中職第7個球季，投球局數達970.2局，距千局大關已不遠，順利的話，開季2個月內即可成為史上第14位投滿千局的投手。

同場加映《聯盟紀錄》

★1.2萬盜：全聯盟累計1萬1975次盜壘成功，再出現25盜，1.2萬盜即將達陣。

★7萬得分：目前總得分為6萬9380分，再620分即可衝上7萬大關。

★一軍例行賽執法場數：資深裁判蘇建文已執法2953場，再站47場，將成為執法3000場的中職史上第1人；林金達目前執法1933場，將叩關2000場，僅次於蘇建文和江春緯（2160場）。

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