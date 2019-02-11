白襪擬砸77億 網羅馬查多

馬查多（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕距離大聯盟正式春訓僅不到1週時間，自由球員市場依然有許多球員待價而沽，其中不乏重量級球星。最受球迷關注的馬查多、哈波，各自傳出進度，白襪隊被爆料提供馬查多1筆8年大合約，巨人隊則和哈波團隊相談甚歡。

哈波（資料照，法新社）

據聞，白襪隊預計開出7年1.75億美元合約給馬查多，但1位多明尼加籍記者高梅茲加碼爆料，指出白襪隊提供更優渥的價碼，要以8年2.5億美元（約77億台幣）延攬這位超級球星。

合約總額將是史上第4大

消息若正確，馬查多將得到史上總額第4大合約，僅次於2015年史坦頓和馬林魚延長合約簽下的3.25億美元、A-Rod分別在2008和2001年簽下的2.75億、2.52億美元。若計算平均年薪，馬查多這份合約則是史上第2高。

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巨人高層與哈波 相見歡

自由市場上另一位強打哈波也吸引不少球隊接觸，其中巨人隊執行長巴爾、總管薩迪和總教練波契3人，親自飛往拉斯維加斯和哈波團隊會面，雙方談了4小時之久，哈波對巨人隊的高度誠意印象深刻。

巴爾認為，哈波是位「令人驚奇的球員」，「我們想把冠軍帶回給舊金山球迷，這不容易，競爭也很激烈。我不知道我們在爭奪哈波競爭中是否處在有利位置，但只要有機會，我們都要嘗試。」

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