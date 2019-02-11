拒接手假先發 邦賈納嗆離場

邦賈納（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟巨人隊考慮在今年使用「假先發」，但是王牌投手「瘋邦」邦賈納對這種調度不以為然，邦賈納表示，如果在他的比賽用假先發，他將直接走出球場不玩了。

巨人隊總教練波契昨天在球迷會回答問題時表示，邦賈納得知巨人隊今年可能使用假先發後，在冬季會議期間傳簡訊給他。邦賈納告訴波契：「如果你要在我的比賽使用假先發，我將直接走出球場。」

去年5月初中信兄弟率先使用後援投手投1或2局、再交給先發投手的假先發，無獨有偶，5月底大聯盟光芒隊也開始假先發，運動家隊隨後也跟進。

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巨人考慮假先發 王牌不爽

去年12月巨人隊總裁薩帝首度透露可能使用假先發，薩帝表示，巨人隊先發輪值在邦賈納後面有不少問題，假先發是能拿下最多出局數的方法之一。雖然後來巨人隊簽下先發投手霍蘭和波梅蘭茲，薩帝說巨人隊仍然考慮視狀況使用假先發。

儘管如此，邦賈納在假先發後面登板的機會仍然很低，日前波契被問到巨人隊王牌投手是否會免於這種狀況，波契表示：「我會說是的，用他代打還比較有可能。」

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