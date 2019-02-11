維多利亞公開賽》奪LPGA首勝 波蒂兒苦熬2年

法國好手波蒂兒在澳洲維多利亞公開賽收下LPGA首勝。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕澳洲維多利亞公開賽昨進行最後一回合，法國好手波蒂兒在最終日繳出72桿，以4回合281桿奪冠，收下LPGA首勝；台將則以錢珮芸表現最佳，總計286桿並列第11名。

維多利亞公開賽主打男女選手在同座球場同時開戰，男女選手分組交替出發。昨進行最後一回合，女子組部分，前業餘球后波蒂兒出發前以2桿落後，昨抓下3博蒂、吞下3柏忌，以72桿繳卡，總計以低於標準桿8桿的281桿封后。

波蒂兒曾在2014-15年成為業餘球后，2017年登上LPGA，昨終於拿下LPGA生涯首冠。

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她說：「我現在非常激動，經過2年磨練，我終於贏得LPGA首勝。」她表示，一開賽打得掙扎，還好有堅持下來。

台將錢珮芸並列第11

台將部分，本次參賽的包含盧曉晴、蔡佩穎及錢珮芸，盧曉晴在第3回合結束遭淘汰，僅蔡佩穎和錢珮芸2人闖進最終日賽事。

錢珮芸昨抓下5鳥，但吞下1柏忌、1雙柏忌，以70桿作收，總計4回合286桿並列第11名。今年1月在台灣女子高球公開賽拿下亞軍的蔡佩穎，以4回合295桿排在第43名。

男子組部分，蘇格蘭好手羅爾昨抓下6鳥，並在最後一洞獵鷹收尾，最後一回合打出66桿，以4回合270桿抱走冠軍。

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