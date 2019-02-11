王柏融首打席安啦！ 監督︰不愧是4割男

天使隊大谷翔平（左）昨到訪先和火腿隊監督栗山英樹打招呼。（取自日本火腿臉書粉絲團）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本火腿隊赴美移訓，昨進行首次紅白賽，王柏融和西川遙輝、清宮幸太郎等人被分在紅隊，王柏融擔任先發第3棒、左外野手，首打席就敲安，給了監督栗山英樹一個好印象。

大谷翔平（右）昨和前隊友中田翔寒暄，兩人親切互動。（取自日本火腿臉書粉絲團）

王柏融昨擔任火腿紅白賽先發第3棒，首打席就敲安，給了監督栗山英樹一個好印象。 （取自日本火腿官網）

火腿隊分成兩組對戰，主力球員打散，王柏融和清宮幸太郎、渡邊諒共築中心打線。王柏融首打席面對年輕的右投手西村天裕，2好2壞的時候面對稍偏外角的直球，順勢推打成左外野平飛一壘安打；下一打席面對東京大學畢業的高材生左投宮台康平，則是選到保送。

首次紅白賽 大王鬆口氣

雙方僅打5局，最終0：0握手言和，王柏融、清宮幸太郎、西川遙輝等主力打者都有安打演出，監督栗山英樹則大力讚賞王柏融「不愧是4成打者」。栗山說：「內容很好，完全是4成打者的樣子，算是見識到了。」王柏融則說，自己穩穩攻擊，能打出安打鬆了口氣。

相較之下，栗山監督對19歲新人清宮幸太郎就有些嚴格，直言他身為第4棒，雖然球進壘時揮擊感覺不差，擊球點還需加強。

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大谷探班 與中田翔互虧

火腿隊移訓還巧遇老隊友大谷翔平，雖然今年因傷無法投球，但仍以打者身分備戰他在天使隊的第2個球季。

大谷先和栗山監督打招呼，隨後和隊長中田翔寒暄，中田翔一看到他便問：「土產呢？」大谷反問：「那你從日本帶來的土產又在哪？」中田翔還問起大谷復健狀況，卻把傷處記錯為肩膀，還被大谷提醒：「我動手術的地方是手肘喔，倒是看新聞看到你腰傷，紅白戰會下場嗎？」中田翔自嘲是老爺爺，昨只能作壁上觀。

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