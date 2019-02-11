匈牙利邀請賽》擊敗俄女復仇 陳念琴奪金

台灣拳擊女將陳念琴於匈牙利邀請賽69公斤級決賽，擊敗俄羅斯名將伊庫辛娜奪金。（拳擊國家隊隊臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣拳擊女將陳念琴在1月下旬飛往歐洲參賽，首站在瑞典錦標賽風光奪金，第2站於匈牙利邀請賽69公斤級決賽，擊敗俄羅斯名將伊庫辛娜摘金，為前進2020年東京奧運增添不少信心。

21歲陳念琴在2014年南京青年奧運女子69至75公斤級摘銀，成為備受矚目新星；她在2016年5月世界錦標賽女子75公斤級8強取勝後，搶下里約奧運門票，更是我首位進軍奧運的拳擊女將。

陳念琴在奧運首輪敗給伊庫辛娜，無緣晉級。如今，挾著去年11月豪奪世錦賽金牌氣勢，在技術、抗壓性皆更上層樓，於匈牙利力退俄國強敵，上演甜蜜復仇。

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教練柯文明透露，能擊敗實力不俗的伊庫辛娜，代表陳念琴實力有所提升，下站將至保加利亞站續拚佳績，預計20日返台。

以賽代訓 拚東奧入場券

柯文明、陳念琴攜手合作多年，師徒今年目標為取得東奧入場券，這段期間飛往歐洲參戰，期待透過「以賽代訓」模式，使陳念琴的經驗、抗壓性、對抗性等獲得提升，並親自瞭解10月世界區奧運資格賽主要對手的實力，才能在關鍵戰役，找出克敵致勝之道。

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