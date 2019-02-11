陳奎儒初三開工週四新春第一跑

「台灣欄神」陳奎儒（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣欄神」陳奎儒去年大豐收，今年農曆大年初三便積極備戰，週四將在108年台北市春季全國公開賽首次亮相，21日更遠征澳洲參賽，用以賽代訓方式，朝4月亞錦賽金牌及世錦賽門票目標邁進。

25歲陳奎儒在2017年台北世大運以13秒55奪銀；去年更是大爆發，5月IAAF世界挑戰賽大阪站飆13秒49，再次改寫全國紀錄，台灣國際邀請賽跑出相同成績，6月至日本參加大學錦標賽又奪金牌，8月在雅加達亞運以13秒39摘銀，讓他對今年充滿期待。

為爭取2020年東京奧運參賽門票，陳奎儒新年得先通過各種考驗，首要任務是奪亞錦賽金牌，換取世錦賽入場券，才有機會取得更多奧運積分。不過，他不想夜長夢多，春季公開賽將先小試身手，前往澳洲參賽矢言挑戰13秒46世錦賽參賽門檻。

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台灣另一跨欄好手楊尉廷在去年11月成為陳奎儒的國體大同學，陳奎儒期待兩人透過平時訓練，激發更多的良性競爭，成績都能持續進步，一同完成奧運夢。

鄭兆村18日出征港都盃

此外，以91公尺36成為亞洲標槍紀錄保持人的鄭兆村，預計投入18日登場的高雄港都盃，作為新年首站。

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