雷霆逆轉秀 哈登、魏少搶當「男一」

雷霆對戰火箭，完成本季最大分差26分的逆轉秀。哈登（左）締單場破30分連29場紀錄，魏斯布魯克（右）則寫下連9場「大三元」紀錄。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕火箭哈登與雷霆魏斯布魯克持續追逐「大帥」張伯倫的紀錄。哈登昨攻下42分，將至少30分的連續場次紀錄推進到29場；魏斯布魯克則進帳21分、12籃板和11助攻，連續9場達成大三元，並率領雷霆117：112逆轉勝，穩住西部老三地位。

單場至少30分 哈登連29場

哈登連續攻破30分的場次已經衝到史上第3，距離張伯倫在1962年的跨季31場，僅剩2場。史上最長連續30分仍是張伯倫所保持，1961-62球季，曾創下65場的驚人紀錄。

魏斯布魯克昨拿下本季第22、生涯第126次大三元，並追平張伯倫在1968年所締造的連9場大三元紀錄；魏少下一場若能續演大三元，將獨居史上第一。

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魏少「大三元」連9場

雷霆主帥唐納文表示，「魏斯布魯克正在挑戰高懸超過半個世紀，卻都未能打破的紀錄，很不可思議。」魏斯布魯克此戰還發生10次失誤，達成另類「大四喜」，但唐納文仍認為瑕不掩瑜。

火箭上半場曾一度領先達26分，未料第三節崩盤，單節狂失42分，卻只進帳20分，領先化為烏有，加上讀秒階段發生致命失誤，三連勝畫下句點。此役僅是火箭隊史第3次，半場領先超過20分，卻慘遭翻盤的比賽。

雷霆本季最大分差逆轉

雷霆完成本季最大分差的逆轉秀，喬治豪取全場最高45分，外加11籃板，成為最大功臣，他表示，「哈登是聯盟最頂尖的球星之一，能跟他同場競技，相互飆分很過癮，也激發我們的鬥志，成為逆轉關鍵。」

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