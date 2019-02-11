落後28分逆轉 快艇「換陣」更猛

塞爾提克遭快艇大逆轉，球員神情落寞。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕在交易截止日前送走大批球員的快艇，無懼陣容變動處於磨合期，昨上演逆轉秀，克服全場最多28分的落後反敗為勝，終場123：112擊退塞爾提克，鞏固西部老八的位置。

連同雷霆完成26分的逆轉，昨NBA單日有2支客隊扭轉上半場20分以上落後的頹勢取勝，成為自1954年聯盟採用進攻24秒制度後，第2次出現此紀錄。上一次則在2001年。

快艇首節就被塞爾提克灌進43分，陷入多達23分落後，卻能在下半場力挽狂瀾，連主帥瑞佛斯都感到驚訝，「我們仍在找尋最佳陣容，狀況並不佳，原本教練團已經在準備下一場比賽，未料球員韌性十足，表現精彩。」

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快艇此役有7人得分上雙，其中板凳哈瑞爾貢獻全隊最高21分。甫從七六人轉隊的新秀薛米特，加入快艇首戰就建功，全場攻下17分，有13分集中在第四節。薛米特表示，「我努力在最短的時間融入新團隊，第一次合作出乎意料得好。」

綠衫軍損主將 厄文扭傷膝蓋

此役是塞爾提克近20個球季，第6次領先超過25分，仍未能守成，高居聯盟之冠。禍不單行，主控厄文昨扭傷膝蓋，下半場未再出賽，主帥史蒂文斯表示，厄文膝蓋痠痛，將安排進一步檢查，才能知道何時歸隊。

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