「暴龍三巨頭」試刀 尼克成冤魂

M.加索（右）披暴龍球衣首戰，僅小試19分鐘，拿下7分、6籃板。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕M.加索日前被灰熊交易至暴龍，昨首度披上暴龍球衣亮相，替補上陣繳出7分、6籃板，終場暴龍以104：99擊敗尼克，收下4連勝，尼克則寫下平隊史最長16連敗。

加索被交易至暴龍，將與雷納德、羅利合組新三巨頭。由於剛加入球隊，昨加索僅替補上場19分鐘，攻下7分、6籃板，雖中斷連續740場先發的紀錄，但看起來沒有適應上的問題。

過去10個球季都效力灰熊，改披暴龍戰袍後，加索為盡快融入團隊，特別花時間與助教史卡里歐洛交流，且史卡里歐洛也是他在西班牙國家隊時期的總教練，彼此相當熟悉。

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「我問了很多問題，關於傳球及出手時機與位置。」加索認為，自己加入暴龍，最主要目標就是衝擊冠軍，且現在與東部龍頭公鹿僅有1場勝差，心態也更加積極。

暴龍主帥納斯稱讚新同學的表現，「他雖然剛到球隊，但他能站在正確位置接應，讓進攻更為流暢。」迎接新隊友，暴龍也打出慶祝行情，先發5人得分上雙，羅利攻下全隊最高22分、5助攻，伊巴卡15分次之。

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