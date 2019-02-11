「豪」在沒被交易！ 不排斥買斷合約

林書豪（左）未被老鷹交易，昨替補上陣20分鐘拿下13分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕老鷹昨在主場迎戰黃蜂，面對老東家，林書豪砍下近6戰最高13分，仍無力助隊取勝；黃蜂則在一哥沃克飆37分帶領下，最終以129：120獲勝。

黃蜂此役飆進19顆三分球，首節豪取46分，奠定勝基，其中入選明星賽的後衛沃克表現亮眼，貢獻9顆三分球，砍下全場最高37分、7助攻；同場較量的老鷹新秀後衛楊恩則進帳20分，楊恩認為，沃克狀況絕佳，反倒是自己沒有好好發揮，「我沒守好他，也沒做好場上溝通的職責，還有改進空間。」

對戰老東家 替補繳13分

林書豪昨替補上陣20分鐘，投進1顆三分球，拿下13分、4助攻、2抄截。交易大限已過，林書豪最終留在隊上，但他的動向仍受關注，先前受訪時，他坦言，自己被交易的機率大約只有百分之十，目前就是把份內工作做好，「我只想保持健康出賽，我的經紀人會處理好場外的事。」

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不過林書豪在老鷹出賽時間並不固定，平均上場時間僅19.6分鐘，是除了菜鳥年以外的新低，對於未來，他仍有雄心壯志，「我會把教練交代的事情做好，但不表示我不想爭取先發，獲得更多上場時間，這是我的真實想法。」對於買斷合約，林書豪抱持開放態度，他認為，若有球隊願給他更多出賽時間，或許會考慮。

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