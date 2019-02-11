東奧獎牌 100%用回收金屬

2020年東京奧運獎牌將100%使用回收的電子家電用品，圖為2016年里約奧運獎牌。 （資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕垃圾真能變黃金！2020年東京奧運、帕運將100%使用回收電子產品，把遭丟棄的智慧型手機等家電用品，製成金牌、銀牌、銅牌。

國際奧林匹克委員會（IOC）規定，每面金牌至少含6公克純金，純銀至少500公克，銀牌、銅牌的純銀與純銅比率需超過90%。2016年里約奧運就打著愛地球理念，所頒發的銀牌、銅牌至少逾30%是用回收再利用材質。

如今，東京組委會秉持永續經營、環保等理念，大膽採用百分之百回收物製作獎牌。日本自2017年發起回收廢棄手機、筆電與各式家電，欲從中提煉出金屬，至今蒐集4萬7488噸廢棄電子產品，與民間貢獻500萬支廢棄手機。

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奧運、帕運屆時獎牌需求量至少5000面，因此回收目標設為30.3公斤黃金、4100公斤的銀與2700公斤的銅。截至目前回收的銅量滿足需求，而黃金高達93.7%、銀85.4%，預計3月底皆能達標，並著手展開設計，預計今年夏天公布獎牌樣式。

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