MLB》洋基一壘大物揮別傷痛陰霾 力拚開季先發大位

柏德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕曾在2015年用優異表現吸引大蘋果觀眾目光的洋基一壘手「鳥哥」柏德（Greg Bird），近年來因為傷病纏身，導致始終無法在大聯盟穩定發揮，今年春訓他又得要和去年被交易來洋基角出好表現的維特（Luke Voit），一同競爭先發位置。

柏德在2014年亞利桑那秋季聯盟獲得MVP，並於2015年季中初登板，出賽46場比賽就轟出11發全壘打，wRC+是優秀的137，讓洋基迷看到未來一壘手的希望。不料他卻在季末撕裂肩膀關節唇導致整季報銷，2017年他又因為界外球打中他腳踝一塊普通人不會有的骨頭，導致需要動手術移除，該季他只出賽48場比賽，去年又因為同一支腳的骨刺讓他只出賽82場比賽。

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而在今年，他面對的麻煩就是去年季中從紅雀隊被交易來洋基隊，並且打出驚人成績的一壘手維特，維特在季中來到洋基隊後狂轟全壘打，後來直接取代柏德成為球隊的一壘手，而柏德去年僅繳出1成99的打擊率，擊出11發全壘打，38分打點，wRC+為81，表現低於聯盟平均。

維特在季中交易到洋基隊後表現相當優異。（資料照）

因為維特去年季中在洋基取得的成功，讓他在今年開季的一壘手爭奪戰當中佔有優勢，不過總管凱許曼（Brian Cashman）上個月告訴柏德，他有機會贏下開季正選一壘手的名單。

柏德在去年11月以及12月都處於關機狀態，他表示這是他身體所需要的休息。到了一月，他便參加隊上的訓練，進行打擊以及滾地球的守備練習。「目前為止都很棒，我很興奮能重回球場，老實說，我正在向前看，希望能有個健康的春天，健康的球季。」柏德說，同時他也表示自己不會在意過往的那些挫折。「我已經能夠保持健康，並能夠在我所擁有的技能上更進一步，而且我現在能夠回到我我該在的地方。」

柏德去年打擊率不到二成。（資料照）

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