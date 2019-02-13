羽球》備戰東京奧運 台灣隊教練團名單正式出爐

羽協公布第二階段東京奧運培訓名單。（羽協提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2020年東京奧運會羽球第二階段培訓隊於年前正式啟動，從今年2月1日開始至7月31日止，羽協理事長張國祚表示，為全力備戰東京奧運，協會組成年輕化的教練團，未來將落實專項與專案分工，協會也正式公布教練團名單，由總教練賴建誠領軍，專項教練有李承晏、陳宏麟、蔡佳欣、馮勝杰、陳志豪。

除了上述教練，因應黃金計畫，特別增聘專案教練欒勁、萬佳鑫，前者負責指導王子維，後者則是球后戴資穎的教練。

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專項教練其中李承晏、陳宏麟與賴建誠都是來自羽球名校基隆高中，年紀相仿，為台灣羽球注入新血，蔡佳欣則是上屆里約奧運男雙國手，目前退役轉戰雙打教練，陳志豪則是上階段國家隊教練持續留任。

羽協昨天上午舉行二階段培訓的開訓典禮，由國際組組長陳志伸為選手教練講解BWF世界羽聯的最新規則，讓選手在集訓時就能提早適應並做相關準備。積分4月23日開打的武漢亞錦賽正式啟動，並結算於2020年4月28日公佈的累計積分為止。

戴資穎教練賴建誠（右一）獲頒總教練聘書。（羽協提供）

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