MLB》籲大都會早點續約 大都會王牌：沒談成恐少投幾局

德葛隆（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會與他們的王牌投手德葛隆（Jacob deGrom）之間的正在努力達成一份新的延長合約。

根據ESPN的報導指出，總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）明白在季中談約會對雙方產生不良的影響，所以雙方不會在球季中進行協商，這也代表雙方的談約時間只剩下一個多月了。

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總管范瓦格恩表示：「我們沒有理由把談約拖到賽季開始，所以我們會持續討論彼此所開出的合約條件，但我們雙方都認為若在球季進行期間進行談判會非常讓人分心。」

《ESPN》指出，德葛隆在今年以1700萬美元完成續約避免仲裁後，德葛隆在2020年球季後就不會受到仲裁限制，可投入自由球員市場。

范瓦格恩先前是德葛隆的經紀人，而現在他成為大都會的GM，所以他們雙方的關係在先前就處得不錯，而范瓦格恩表示自己會將保持雙方關係良好放在談判的第一位。

紐約時報的記者John Sherman表示，德葛隆的現任經紀人Jeff Berry表示，若雙方沒有在開季前完成談約，德葛隆的出賽局數將可能會受到限制，此舉是為了確保他不會因為受傷而影響身價。

若大都會能順利與他續約將會對他們的投手輪值有很大的幫助，德葛隆今年投了217局，繳出269次三振，防禦率僅1.70，還是今年國聯賽揚獎的得主。

德葛隆是球隊重要的投手戰力，Berry提出的提案讓大都會必須加緊腳步談判，若是談判不成，這一整個賽季德葛隆能為球隊做出的貢獻將大打折扣。

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