籃球》加盟CBA傳言越演越烈 周琦首回應暗嗆媒體亂放話

周琦（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年12月遭休士頓火箭釋出的中國「大魔王」周琦，日前遭爆將加盟CBA衛冕軍遼寧男籃，還傳出簽約後年薪將高達2500萬人民幣（約台幣1.1億），不過周琦今首度做出回應，火氣不小在社群媒體留言：「狗掀門簾全靠一張嘴」。

身高有216公分高的周琦曾被譽為中國版諾威斯基、小姚明，在2017-18賽季踏上NBA戰場，出賽18場平均上場時間為6.9分鐘，場均1.2分、1.2籃板、0.8次阻攻。不過，周琦僅為火箭出賽過1場，只上場了1分鐘拿下2分，火箭也在去年12月決定裁掉他。

請繼續往下閱讀...

自從7號周琦被曝出返回瀋陽後，加盟遼寧男籃的傳聞就甚囂塵上，一周過後關於他加盟遼籃的傳言仍持續發酵，網路上還流傳一份遼寧體育局的官方報告，指周琦早在今年1月8日就已經和遼寧男籃簽下合約。

雖然遼寧男籃很快就出面在官網闢謠，澄清雖然有跟周琦及他的團隊接觸，但實質上並沒有什麼的進展。也有媒體稱，周琦因在去NBA之前的母隊新疆隊仍有相關協議，才影響他加盟遼寧，讓不少不理性的球迷在周琦個人社群媒體留言辱罵。

而處在流言中心的周琦，似乎不堪其擾，今火氣不小的首度在社群媒體發文，火氣不小地寫下：「狗掀門簾全靠一張嘴！我看能編出花來不。」似乎是在暗指媒體捕風抓影、亂放話。

周琦首度在個人社群平台上回應加盟傳言。（取自周琦今日頭條）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/