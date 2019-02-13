高球》打高球釋放「邪惡」心靈 成功企業家體悟高球人生

天御花園老闆藍文濱熱愛高球。（藍文濱提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕從家道中落到創業有成，年屆五旬的天御花園老闆藍文濱，經歷比一般人更起伏動盪卻也更豐富多彩的人生閱歷。他認為人生就像是拼圖，家人、朋友、事業、心靈，缺一不可。而高爾夫，也是他人生幸福拼圖裡不可或缺的一塊。

曾得過神農獎、多次當選傑出農民的藍文濱，是天御花園的共同創辦人，也是知名醫美診所「台北亞緻」的共同經營者，更是一位熱愛高爾夫球的球友，也熱心地支持贊助多位高爾夫選手。

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他笑稱自己因為家庭背景，人生閱歷比一般人多一些。如同馬斯洛（Abraham Maslow）的「需求層次理論」，從成長過程為求溫飽的生理需求與安全需求，到後來努力打拚創業的社交需求與尊重需求，現在事業有成的他，只剩自我實現需求了。

在藍文濱的自我實現需求裡，還包括了高爾夫球。雖然球齡不到短短三年，但高爾夫球能讓他遠離生活上的煩躁與壓力，釋放自我，找到心靈上的平靜與喜樂。

「其實我很久以前就想打高爾夫球，但事業未成，直到三年前才開始接觸。」藍文濱說。

「高爾夫球最吸引我的部分，首先是我能在球場上釋放自己的『邪惡』心靈，我能去嘗試一些現實生活中不敢做或不能做的，比方遇到五桿洞我一定兩桿直攻果嶺，雖然風險很大，但如果成功，那滋味是如此地甜蜜。但在現實生活中，很多決定得考慮風險控管，不能如此膽大妄為。其次，我總覺得外在刺激比不上內在平靜。在工作上我得經常交際應酬，聲色犬馬，真的很累；但在球場上我能專注於揮桿，享受和好友之間的快樂時光，感受到心靈上的平靜。」

藍文濱補充道，從高爾夫運動裡，他也領悟到了很多道理。「我是個急性子，但是我發現太過急躁絕對打不好球，要不疾不徐，耐心去處理每一桿。在現實生活裡，何嘗也不是如此，太過急躁只會迷失方向。」

藍文濱說。「另外，就像愛因斯坦所說的：『你不能不要用同樣方法去期待不同結果。』打球也是如此，目標不變，但方法要隨時修正。每個人都想打好，但你得隨時去修正自己的揮桿，找到最適合自己的動作，才有機會逐漸進步。」

雖然球齡不長，但由於師承沈忠賢、盧建順、宋孟璋等職業好手，所以藍文濱的球技可不含糊，目前桿數大約在八、九字頭遊走。

至於會想要進步到七字頭嗎？他坦然地回答：「時間在哪裡，成就在哪裡。要打到70多桿，一定得花很多時間在上面。但對我來說，人生就是一塊拼圖，包括家人、朋友、事業、健康、心靈與高爾夫等，如果太偏重於高爾夫，我會因此損失了其他塊拼圖。所以，能夠在球場上揮桿，度過和好朋友之間的快樂時光，釋放自己，那就足夠了！」

唯一的目標，在高爾夫球場上，就是「嚐嚐一桿進洞的滋味吧！」

天御花園老闆藍文濱熱愛高球。（藍文濱提供）

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