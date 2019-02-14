網球》謝淑薇雙打首輪搶10也失利 提前結束杜哈行程

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 總獎金91.6萬美元（約2823萬台幣）的卡達杜哈女網賽，謝淑薇意外單日2連敗，單打次輪受挫後，雙打首輪也搶10失利，已提前結束本站行程，預計下週杜拜再出發。

本週最新世界女單排名31的謝淑薇，單打16強先以2：6、4：6不敵暫居132席的捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova）；雙線出擊的小薇，雙打則與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）高居第2種子，稍事休息強碰俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／拉脫維亞歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），小薇人馬歷經「超級搶10」激戰先盛後衰，最終仍以6：4、3：6、4：10落敗。

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另組台將詹詠然／詹皓晴雙打開胡之後，預計台灣時間今晚約8點半，次輪遭遇爆冷淘汰第3種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski） ／中國徐一幡的西班牙阿魯芭瑞納（Lala Arruabarrena）、美國克莉絲汀（Kaitlyn Christian），詹家姊妹將爭取4強門票。

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