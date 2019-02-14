棒球》12強賽分組確定！ 台灣與日本、中南美洲2強同組

世界棒壘球聯盟（WBSC）今天公布世界12強棒球賽分組名單，台灣與日本、委內瑞拉和波多黎各分在同組。（圖擷取自WBSC）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒壘球聯盟（WBSC）今天公布世界12強棒球賽分組名單，台灣與日本、委內瑞拉和波多黎各分在同組，比賽將在今年11月2日在台中洲際棒球場開打，決賽則將於11月17日在東京舉行。

世界12強棒球賽為2020年東京奧運棒球項目的資格賽之一，必須排在前兩名才能獲得東京奧運的參賽資格，而奧運主辦國日本已經確定有參賽權，如果日本於12強賽排在前2名，台灣就必須至少打進前3名才能取得奧運賽門票。

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WBSC在台灣時間今天凌晨2時召開記者會，公布世界12強分組結果。A組為墨西哥、美國、荷蘭和多明尼加，比賽地點為墨西哥；B組為台灣、日本、委內瑞拉和波多黎各，比賽地點為台中洲際棒球場；C組為南韓、古巴、澳洲和加拿大，比賽地點為首爾高尺巨蛋。

東京奧運棒球參賽名額僅有6席，分別為美洲2席，亞洲2席，歐、非洲1席，大洋洲1席，WBSC會員及其所屬國家隊可透過4大國際錦標賽爭取參賽資格，而地主國日本將自動參賽權。如果台灣無法在12強賽獲得東京奧運的門票，最後將在洲際資格賽6搶1。

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