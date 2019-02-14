MLB》費城人綁定王牌 4年14億續約諾拉

費城人與王牌諾拉續約4年，避免薪資仲裁。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今與王牌諾拉（Aaron Nola）達成協議，避免薪資仲裁，雙方以4年4500萬美元（約新台幣13.9億）續約，合約到期後由球隊掌握選擇權。

大聯盟官網報導，25歲的諾拉已同意續約4年，費城人將以這份合約買斷諾拉未來3年的薪資仲裁資格，也能綁定諾拉首獲自由球員資格的第一年，走完4年合約後由球隊握有選擇權，能讓諾拉打完2023年球季。

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《ESPN》指出，諾拉本季年薪將為400萬美元，附帶200萬美元激勵獎金，接著三季年薪依序為800萬、1175萬、1500萬美元，合約到期後為球隊選擇權，費城人可選擇以1600萬續約1年，或以425萬美元買斷合約。

諾拉原定於明天進行薪資仲裁聽證會，爭取675萬美元年薪，費城人則開出450萬美元，今天雙方確定續約4年後，將能避免未來3年的薪資仲裁官司。費城人自2008年在仲裁庭上輸給豪爾德（Ryan Howard）後，就不曾與球員進行薪資仲裁。

諾拉上季先發33場，為費城人貢獻17勝6敗，防禦率2.37為國聯第二出色，在國聯塞揚票選高居第三，投手綜合評價值10.5為大聯盟最佳，大都會塞揚王牌德葛隆（Jacob deGrom）9.6排名第二，諾拉此數據在大聯盟投手史上，僅次名人堂「巨怪」強森（Randy Johnson）的10.7。

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