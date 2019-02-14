NBA》德佬放下多年心結 閃電俠恐缺席歷史戰役？

NBA兩大巨星魏德（右）、諾威斯基（左）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季結束後高掛球鞋的熱火球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade），今天將生涯最後一次造訪達拉斯對陣獨行俠，魏德與獨行俠的淵源相當深遠，但今天卻有可能因為感冒而缺席這場精彩的戰役。

2006年魏德領軍的熱火，在總冠軍賽與獨行俠碰頭，熱火先是輸掉2場後連贏4場奪冠，魏德場均攻下34.7分，奪下系列賽MVP，自此，達拉斯球迷一直將魏德當作是頭號的反派敵人，獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）也曾與他爆發不合。

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兩隊在2011年總冠軍賽再度碰頭，該年諾威斯基率領的獨行俠成功復仇，擊敗了由魏德、詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）所組成的熱火三巨頭，但諾威斯基也承認，多年來他與韋德的關係是「冷淡的」。

如今將是這兩大巨星的最終對決，日前諾威斯基接受採訪表示：「相互尊重，當然，就像我說的那樣，06年之後，我們經歷一些冷淡的時期，但我認為這已成為歷史，我總是說因為他，才促使我在11年成為最終獲勝的球員，他是史上最佳得分後衛之一，很榮幸和他一起入選全明星。」

魏德在本賽季的每場賽後，都會與對手交換球衣，這是他告別巡迴賽的盛況之一，諾威斯基被問及有過摩擦的兩位巨星是否也會有此儀式，「當然，如果魏德想要，他願意這樣做，因為他為聯盟所做的一切。」諾威斯基說道。

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