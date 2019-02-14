MLB》為洋基奉獻超過10年 沙巴西亞宣布季後退休

沙巴西亞將在今年季後退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕38歲左投沙巴西亞（CC Sabathia）與洋基續約1年，備戰大聯盟第19個球季，最新消息指出，沙巴西亞已決定今年季後退休，預定本週舉行記者會正式宣布。

沙巴西亞（CC Sabathia）去年季後曾說，有意讓2019年成為生涯最後一季，今天大聯盟官網報導，沙巴西亞將在台灣時間本週日舉辦記者會，正式宣布今年季後退休的決定。

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沙巴西亞連3年接受右膝清創，上季後更進行心臟手術，放入支架處理動脈阻塞導致的呼吸困難與疲勞問題。沙巴西亞表示他的家族有心臟病史，對於自己能及早治療相當感激，過去3年他控制飲食與飲酒，退休後也會持續減重維持健康。

沙巴西亞於2009年加入洋基，就拿到生涯第一枚冠軍戒，累積10年為洋基拿到129勝，生涯至今2986次三振、3470局投球和313場優質先發，皆為大聯盟現役之最，僅差14次三振就能加入生涯3000K俱樂部，成為生涯三振數第3多的左投，僅此名人堂「巨怪」Randy Johnson（4875次）和Steve Carlton（4136次）。

總教練布恩（Aaron Boone）表示，考量沙巴西亞在季後動右膝與心臟手術，本次春訓會讓沙巴西亞放慢調整步調，「他恢復得很棒，但我們會確保他的身體跟體能狀態，他很開心我們開始讓他登板投球。」

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