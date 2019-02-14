棒球》12強賽台灣強碰日本、中南美兩強 網友：死亡之組

12強預賽分組，台灣將和日本、委內瑞拉、波多黎各分在B組，搶2020年東京奧運門票（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）今宣布12強預賽分組，台灣將和日本、委內瑞拉、波多黎各分在B組，將爭取2020年的東京奧運門票。不少網友認為，台灣隊分在死亡之組，也有人認為各組實力差不多。

11月2日開打的12強賽，A組是美國、墨西哥、荷蘭、多名尼加，比賽地點將在墨西哥；而B組則是日本、台灣隊、委內瑞拉、波多黎各，四隊在台中洲際棒球場開打；C組則是上屆冠軍南韓、古巴、澳洲、加拿大，比賽則是在高尺天空巨蛋。

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分組前兩名將帶著對戰成績，晉級超級循環賽，複賽地點則是在日本千葉海洋球場，決賽則是在東京巨蛋，第三、第四名則會打銅牌戰。

12強預賽分組，台灣將和日本、委內瑞拉、波多黎各分在B組。（圖片取自WBSC官網）

12強賽前兩名將獲得東奧門票，但由於日本是地主國，握有參賽門票，因此若日本打進前兩名，將由第三名遞補。

許多網友直呼台灣隊分在B組是「死亡之組」，認為除了日本外，委內瑞拉、波多黎各也都是強敵，「好硬喔天啊」、「這組硬到不簡單」。

台灣另一個搶東奧的機會就是明年的洲際資格賽，由6國參與，競逐東奧最後1張門票，參加國家包括非洲╱歐洲資格賽第2名、美洲資格賽第2及3名、2019年亞錦賽前2名 （扣除已有參賽資格的國家）、2019年大洋洲資格賽優勝隊。

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