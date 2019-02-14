NBA Live》林書豪拿8分5籃板5助攻 助暴龍奪6連勝

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 巫師 26 39 28 27 120 暴龍 30 29 44 26 129

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 3-7 0-3 2-2 5 5 1 3 1 8

第四節：

這節巫師J.格林、畢爾連飆外線，開節打出12：5攻勢，追至3分差。林書豪空手切入禁區，接獲羅利傳球，讓他上籃得分。暴龍維持分差，西亞卡姆下半場就拿到32分、全場44分，D.格林也飆進三分，比賽成定局，暴龍終場以129：120擊敗對手，拿下6連勝。

林書豪全場上場25分06秒，7投3中、外加2罰拿到8分，另有5助攻、5籃板、1抄截、1阻攻的表現，另發生3次失誤。

請繼續往下閱讀...

林書豪。（美聯社）

暴龍西亞卡姆砍下生涯新高的44分。（美聯社）

第三節：

易籃後，巫師外線開火，團隊連投進三顆三分球，亞里札連拿7分、J.格林也飆進三分，而T.布萊恩連得5分，幫助巫師以80：68領先，暴龍落後到雙位數分差。

林書豪在剩下8分48秒時上場，他一上場就傳給阿努諾比（OG Anunoby）灌籃得分，隨後抓下一顆籃板。羅利投進三分、伊巴卡上籃得分，羅利接著又投進三分，林書豪也拿2分，暴龍打出一波15：0攻勢，要回領先。

林書豪這節再傳2次助攻、以及賞對手1記火鍋，西亞卡姆、阿努諾比連砍三分，暴龍三節完反以103：93領先。

第二節：

巫師連拿4分追成30平，這節林書豪先是上籃得分，接著暴龍新同學M.加索（Marc Gasol）連得4分，率隊打出8：2攻勢，暴龍要回領先。

隨後雙方互咬比分，巫師靠畢爾靠罰球拿3分、T.布萊恩個人連得6分，反超比數。林書豪在剩下1分36秒時上場，他先是傳給伊巴卡投進三分，接著他靠切入造成犯規，2罰全進。

不過，巫師畢爾、亞里札連續投進三分，半場打完，巫師以65：59領先。

林書豪目前上場12分，4投1中、三分球2投盡墨，拿下4分、3籃板、2助攻、1抄截的表現，另有2次失誤。

暴龍上半場得分最高為西亞卡姆的14分，巫師則是畢爾拿16分，J.格林也有15分。

林書豪轉戰暴龍。（美聯社）

第一節：

暴龍開局11：2攻勢，巫師開節有3分多鐘沒有得分，但巫師靠畢爾、亞里札、J.帕克（Jabari Parker）聯手追到2分差。

林書豪在剩下4分05秒上場，他先是抄掉強森（Wesley Johnson）的球，但在快攻時發生失誤。林書豪這節也傳出1次助攻、抓下1顆籃板，但沒有得分。

暴龍首節打完以30：26領先。

林書豪轉戰暴龍首亮相。（美聯社）

暴龍先發陣容：

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、N.鮑威爾（Norman Powell）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、伊巴卡（Serge Ibaka）

巫師先發五人：畢爾（Bradley Beal）、亞里札（Trevor Ariza）、藍道（Chasson Randle）、T.布萊恩（Thomas Bryant）、J.格林（Jeff Green）

賽前

暴龍今天稍早正式簽下台裔後衛林書豪，上午8點30分將在多倫多主場豐業銀行體育館（Scotiabank Arena，前稱加拿大航空中心），面對華盛頓巫師。林書豪也將亮相。

林書豪本季出賽51場，平均上場時間19.7分，場均有10.7分、3.5助攻、2.3籃板，投籃命中率有46.6％，三分球命中率則有33.3％。

暴龍目前戰績42勝16敗，暫居東部第二，與東部龍頭公鹿只有1場勝差。暴龍近10戰拿下7勝、近期更是5連勝；巫師則是排在東部第11名，戰績24勝33敗。

另外，暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）此戰因傷缺陣。

林書豪轉戰暴龍首亮相。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/