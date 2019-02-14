NBA》暴龍為何不省527萬仍簽林書豪？ 因替補控球休養5週

台裔後衛林書豪轉戰暴龍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天稍早正式簽下台裔後衛林書豪，將於對巫師之戰亮相。而暴龍的替補後衛范維利特（Fred VanVleet）因左手大拇指韌帶受傷，預計要休養五週，林書豪可望獲得更多上場機會。

暴龍雖然可以在明星賽後簽林書豪，屆時就能省下17萬美元（約新台幣527萬）的豪華稅，但暴龍因范維利特受傷，為了填補板凳戰力，因此簽下林書豪，他也將穿著17號球衣亮相。

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根據《The Athletic》的記者Sham Charania指出，范維利特將動左拇指韌帶手術，預計將缺陣5週。范維利特本季出賽51場，平均有10.5分、4.6次助攻。

林書豪本季出賽51場，平均上場時間19.7分，場均有10.7分、3.5助攻、2.3籃板，投籃命中率有46.6％，三分球命中率則有33.3％。他預計將擔任暴龍主控羅利（Kyle Lowry）的替補。

台裔後衛林書豪。（圖片取自暴龍官方推特）

暴龍替補後衛范維利特（右）受傷。（資料照，美聯社）

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