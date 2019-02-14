足球》南韓天王孫興慜發威 助熱刺捕蜂成功

南韓天王孫興慜進球後慶祝動作。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日凌晨歐洲冠軍足球聯賽16強賽事首輪，大黃蜂軍團多特蒙德（Borussia Dortmund）作客溫布利球場迎戰英超勁旅托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur），熱刺扭轉上半場頹勢，下半場火力全開，連進3球，終場3:0大勝多特蒙德，熱刺將帶著巨大的3球優勢到次輪賽事，作客再次面對擁有地獄主場的大黃蜂軍團。

上半場多特蒙德在賽事主導上佔上風，進攻機會頻頻出現，但皆沒能進球，半場比數0：0。

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賽事來到下半場風雲變色，熱刺和上半場判若兩隊，比賽第47分鐘由南韓前鋒孫興慜為熱刺率先破門，第83分鐘再由費爾通亨（Jan Vertonghen）補上第二球，緊接著第86分鐘，瑞典中場大師艾里克森（Christian Eriksen）角球助攻給替補上陣的略倫特（Fernando Llorente ）頭錘破門替球隊吃下一顆定心丸，這場3：0的大勝讓熱刺有相當大的機會晉級八強。

狀況火熱的孫興慜包括這場的進球，目前已連續四場賽事都有進球紀錄，後衛費爾通亨這場比賽則是斬獲一球一助攻，則是功守俱佳的表現。熱刺這場缺席的主力球員有俄羅斯世界盃金靴獎得主凱恩（Harry Kane）、阿里（Dele Alli）和戴維斯（Ben Davies）。

熱刺本場比賽控球時間比為53.2%稍優於多特蒙德的46.8%，射門次數比則是熱刺15比6大於多特蒙德，熱刺整場有6次角球機會，包括第86分鐘的進球，反觀多特蒙德才1次角球。

比利時後衛費爾通亨。（美聯社）

多特蒙德球員的落寞神情。（路透社）

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