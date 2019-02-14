足球》阿森西歐絕殺進球 皇馬終結荷勁旅主場不敗（影音）

Marco Asensio

HDpic.twitter.com/wWwDvrSSjN — أحمد الزهراني （@salh82281） 13. februar 2019

〔體育中心／綜合報導〕歐冠16強首回合，皇家馬德里客場迎戰荷蘭的阿賈克斯，皇馬憑藉著邊鋒阿森西歐（Marco Asensio）第87分鐘的絕殺進球，終場以2：1力克阿賈克斯，同時也終結阿賈克斯連續30場主場不敗的紀錄。

下半場第87分鐘，皇馬後衛卡瓦哈爾（Dani Carvajal）右路橫傳，阿賈克斯門將奧納納（André Onana）撲球時發生致命失誤，快速插上的阿森西歐左腳推射破門，最終皇馬以1球之差帶走勝利。

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值得注意的是，阿賈克斯本場比賽失利後，也終結了自2017年11月以來主場連30場不敗的紀錄。本賽季阿賈克斯在歐冠資格賽和小組賽中拿到8勝4平的不敗戰績，不過不敗金身還是在16強淘汰賽首回合被衛冕冠軍給打破。

阿森西歐攻進絕殺球。（路透）

阿森西歐攻進絕殺球。（法新社）

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