MLB》馬林魚先發輪值7搶5 教頭也想「假先發」

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚日前簽下35歲後援投手羅莫（Sergio Romo），他去年球季曾擔任「假先發」引發熱議。馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，對「假先發」表示開放態度，也說球隊先發輪值未定，7人將搶5個先發位置。

羅莫上季出賽73場，戰績3勝4敗防禦率4.14，25次救援成功。根據大聯盟官網記者Jesse Sanchez指出，羅莫是以1年250萬美元短約馬林魚。

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馬林魚先發群去年共投了835.2局，排在全大聯盟第24名，團隊首局防禦率為4.53，排在聯盟第15。由於羅莫去年曾擔任5場「假先發」，這讓馬林魚可能考慮新球季用此招分擔先發場次。

馬林魚總教練馬丁利。（資料照，美聯社）

「我們對於能幫助贏球的方式都保持開放態度。」馬丁利表示，「很顯然我們有許多很好、年輕的投手，仍在成長中。對於開局投手的情形沒有太多討論。」

馬林魚目前的先發人選有伍雷納（Jose Urena）、史崔利（Dan Straily）、陳偉殷、艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）、李察斯（Trevor Richards）、羅培茲（Pablo Lopez）和史密斯（Caleb Smith）。這7人將爭奪5名先發位置，預計伍雷納為開幕暫先發。

「我們看到去年光芒隊能夠那樣做。」馬丁利說，「運動家也跟著用，聽起來有點跳脫框架，但當這招有效，許多球隊就會考慮使用。我們會考慮讓球隊處於最佳位置的方式來贏球。」

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