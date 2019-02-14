MLB》洋基開幕戰先發 總教練欽點19勝王牌

洋基本季開幕戰預定由塞維里諾先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕24歲塞維里諾（Luis Severino）成為洋基新王牌，總教練透露預定讓塞維里諾擔任開幕戰先發，看好這位年輕新星能在新球季提升續航力，讓身手持續進化。

洋基本季開幕戰將在主場對金鶯，總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時，已經欽點塞維里諾為預定先發，這將是塞維里諾連2年主投開幕戰，去年他對藍鳥先發5.2局無失分摘下勝投。

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「我會說他今年很有機會（在開幕戰先發），我還沒有做最後決定、或是開口談那些事情，但我預期他將會是那個傢伙。」總教練布恩說，看好塞維里諾能持續進步，讓自己成為聯盟的王牌。

塞維里諾透露，他已經調整訓練以及飲食內容，希望能在本季提升續航力，塞維里諾上季例行賽先發32場豪取19勝8敗，191.1局飆出220次三振，但在下半季和季後賽的表現起伏不定，上半季20場先發摘14勝、防禦率2.31，下半季13場先發僅拿5勝，期間防禦率飆到5.69。

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