足球》桑切斯表現持續低迷 慘遭前兵工廠主帥砲轟

曼聯邊鋒桑切斯表現糟糕。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕曼聯昨在歐冠16強首回合以0：2不敵巴黎聖日耳曼，其中替補上陣的邊鋒桑切斯（Alexis Sanchez）表現糟糕，也讓昔日恩師溫格（Arsene Wenger）忍不住砲轟。

桑切斯在上半場替補上陣後，繳出0射門、0過人與0威脅傳球的尷尬數據，明顯不如競爭對手馬夏爾，也不符合他週薪50萬英鎊的身價。同時前兵工廠主帥溫格也對桑切斯的表現提出了犀利的看法。

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溫格表示：「桑切斯已經失去了曼聯的主力位置，現在比他更好的人選是馬夏爾，他應該得到曼聯的先發機會。現在已經沒有人會說桑切斯是不可或缺的，馬夏爾的表現比他更優秀。」

桑切斯加盟曼聯後表現一直非常低迷，同時腿傷也影響了他的發揮，本季為曼聯出賽19場，僅攻進2球並送出4次助攻。反觀馬夏爾踢進11球、送出2助攻，兩人的進攻效率天差地遠。

前兵工廠主帥溫格。（資料照，路透）

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