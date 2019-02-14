游泳》池江璃花子樂觀抗癌 「神不會設置無法跨越的障礙」

池江璃花子。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本18歲游泳女將池江璃花子宣布罹患俗稱血癌的白血病，震驚日本各界、全球體壇。人生最大戰役東京奧運近在眼前，卻在此時被診斷出生了重病，但池江璃花子選擇樂觀以對，她昨夜再度在推特發文寫下：「神不會設置無法跨越的障礙，我一定會健康歸來。」

池江璃花子寫下：「昨天我收到許多打氣的留言，非常感謝大家。看到新聞上全部都是自己的樣子，感覺有些不可思議，有些話無論如何也希望能夠轉達給大家，在這裡作出更新。」

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「很多留言都表示，因為我的關係而打算捐贈骨髓、或是捐血，我希望其他患上白血病的病人也能跟我一樣，不要放棄任何希望。我相信神不會設置無法跨越的障礙，也相信沒有無法跨越的高牆。當然，游泳是我人生中相當重要的東西，我會以完全康復為目標，耐心治療，我知道周遭會有很多人陪著我作戰。」

「未來會有段時間，我無法以有精神的面貌見到各位，但這段期間，我會為日本游泳隊和日本其他運動項目的代表打氣，也希望大家可以繼續支持他們。再次謝謝大家的關心和問候，我一定會健康歸來。」

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