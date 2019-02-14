MLB》不後悔延後動刀 大谷翔平：今年打擊放第一

大谷翔平不後悔上季延後動刀。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流大谷翔平去年季後右肘動刀，本季無法登板投球，最快5月能以打者身分復出，大谷表示他並不後悔上季延後開刀的決定，本季將以打擊為第一優先。

大谷翔平去年挑戰大聯盟，季中因右肘傷勢暫停投球，但仍繼續擔任指定打擊，球季結束後才接受TJ手術，今年確定無法登板投球，也趕不上開幕戰，最快5月歸隊，以打者身分展開第2個大聯盟球季。

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大谷翔平今天接受媒體訪問，透過翻譯水原一平表示，他並不後悔去年延後開刀的決定，「我對於去年發生的事並不後悔，這是球隊對於我的計畫，雖然最後結果不如預期，但我依然毫不後悔。」

大谷翔平與翻譯水原一平接受訪問。（USA TODAY Sports）

大谷翔平表示，他知道若延後手術，可能會趕不上開幕戰，但去年醫生告訴他得動TJ手術時，他的打擊狀況非常好，球看得相當清楚，所以他希望能繼續累積經驗，打完整個球季，「我知道手術能對今年有所幫助，我可能會錯過第一個月，但長期來看，對我自己和球隊都幫得上忙。」

大谷翔平透露，目前手肘狀況非常好，沒有感覺到任何異樣，只需要控制自己別努力過頭，乖乖聽防護員的話，目前還無法跟著隊友在球場訓練，但已經進展到揮棒以及室內練習，春訓將繼續打擊課表，尚未決定何時開始丟球。

大谷翔平也說，能重返球場讓他非常興奮，但也知道保持耐心將是一大關鍵，本季將以打者為首要任務，會把所有專注力都放在打擊，「我們可以把投球往後延一點，因為我今年不會投球，所以計劃就是，試著把打擊放第一，投球的部分就從容一點。」

大谷翔平仍是美媒關注焦點。（美聯社）

大谷翔平復健近況良好。（USA TODAY Sports）

大谷翔平本季將以打擊為第一優先。（資料照，美聯社）

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